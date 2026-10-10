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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Баварии» нет поражений в 8 матчах на старте сезона – 6 побед и 2 ничьих. Дальше – «Викинг»

«Бавария» не проиграла ни одного из восьми первых матчей сезона.  Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с « Аугсбургом » (2:2) в 5-м туре Бундеслиги .

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