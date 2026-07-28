Невролог Зайнетдинова объяснила, как жара вызывает мигрень

Эксперт президентской платформы "Россия - страна возможностей", врач-невролог Эльмира Зайнетдинова объяснила, почему жара, обезвоживание и яркое солнце провоцируют мигрени летом, и дала рекомендации по снижению риска приступов.
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