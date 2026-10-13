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Более 30 столичных брендов представят новые коллекции в фирменных магазинах «Сделано в Москве»

Более 30 столичных брендов представят новые коллекции в фирменных магазинах «Сделано в Москве»

В фирменных магазинах «Сделано в Москве» обновляется ассортимент к осени. Новые коллекции более 30 участников проекта появились в инновационном кластере «Ломоносов» и районных центрах «Место встречи» — «Ангара», «Байконур», «Бирюсинка» и «Марс».

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