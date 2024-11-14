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Депутат ГД Свинцов пожаловался коллегам на некачественные услуги гадания на таро

Депутат ГД Свинцов пожаловался коллегам на некачественные услуги гадания на таро

Депутат Госдумы побывал на сеансе гадания на картах после чего высказался о запрете данной услуги населению.

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