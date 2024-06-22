Главный мультитул русских: как они использовали ложку на самом деле

Для русских ложка – это не просто столовый прибор, с помощью которого можно щи хлебать. Для наших предков она всегда являлась главным мультитулом (multitool — многофункциональный инструмент), который как только не использовали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии