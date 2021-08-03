Вечерняя Москва

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Предмет охраны для дома Муравьевых-Апостолов утвердили в Москве

Предмет охраны для дома Муравьевых-Апостолов утвердили в Москве

Для дома Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице в Москве утвердили предмет охраны. Теперь без согласования невозможны никакие работы, способные поменять облик здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

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