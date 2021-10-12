smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Ни о чем, сбили и сбили, вот и все.В Сирии сбили рос...
  • Vasil Cornev
    А почему не Черновил или Ницой? У них даже справки с дурдома есть! Достойные кандидатуры.«Не к войне ли де...
  • anatolii660 reznikov
    В конце концов чего они хотят то ? Может кто знает ? Уедут или вымрут у них русские И ЗАПАНУЮТ ?Эксперт: В Туркес...

Boeing потребует от сотрудников доказательства вакцинации от COVID-19

Boeing потребует от сотрудников доказательства вакцинации от COVID-19

Компания Boeing требует от своих сотрудников в США до 8 декабря предъявить доказательства вакцинации против COVID-19 или получить освобождение по медицинским или религиозным причинам, 13 октября сообщает агентство Reuters.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх