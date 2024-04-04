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МОК не допустил российского борца до отбора на Олимпиаду

МОК не допустил российского борца до отбора на Олимпиаду

Ранее борца не пустили на соревнования в Румынию.фото: wrestrus.ru--> Международный олимпийский комитет запретил двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву выступать на турнире в Баку, где проходит отбор на Олимпийские игры в Париже, сообщает 4 апреля пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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