France will only allow protest by authorized unions, French President Emmanuel Macron said Thursday, after violent weekend demonstrations.
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