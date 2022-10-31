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Владимир Пресняков объявил, что передаст гонорар за сольный концерт участникам СВО

Владимир Пресняков объявил, что передаст гонорар за сольный концерт участникам СВО

Певец Владимир Пресняков накануне дал сольный концерт в «Крокус Сити Холле». Музыкант объявил, что гонорар, вырученный от выступления, передаст бойцам СВО, информирует «Комсомольская правда».

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