Владимир Пресняков объявил, что передаст гонорар за сольный концерт участникам СВО

Певец Владимир Пресняков накануне дал сольный концерт в «Крокус Сити Холле». Музыкант объявил, что гонорар, вырученный от выступления, передаст бойцам СВО, информирует «Комсомольская правда».
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