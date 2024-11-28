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Гениальное художественное произведение «Банан, приклеенный скотчем к белой стене» продан за 6 200 000 долларов! Я уже сделал себе такое на кухне

Гениальное художественное произведение «Банан, приклеенный скотчем к белой стене» продан за 6 200 000 долларов! Я уже сделал себе такое на кухне

Пока серые и малокультурные люди занимаются своими примитивными делишками, в мире высочайшего искусства идут серьёзнейшие денежные движухи.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ну у нас тоже недавно буханка хлеба десятки миллионов стоила. Тут одно из двух, или доллар стал как и должно туалетной бумагой или это был последний банан на земле)))
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