Гениальное художественное произведение «Банан, приклеенный скотчем к белой стене» продан за 6 200 000 долларов! Я уже сделал себе такое на кухне

Пока серые и малокультурные люди занимаются своими примитивными делишками, в мире высочайшего искусства идут серьёзнейшие денежные движухи.
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