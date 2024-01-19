Страна и люди
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Страна и люди

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Пред иконой Богоматери: бойцы группы «Восток» окунулись в прорубь на Крещение

Пред иконой Богоматери: бойцы группы «Восток» окунулись в прорубь на Крещение

Крещенские купания проходят в зоне СВО с соблюдением всех мер безопасности. Места для омовения организованы там, где нет обстрелов, а там где нет возможности в принципе сделать купели, верующие военнослужащие окунаются в освященные воды Азовского моря или Днепра.

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