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Квартира, дом, дача

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Моя 85 летняя пожилая соседка генеральную уборку не делает, а запаха старости в квартире нет. Поделилась хитростями, как избавилась от него

Моя 85 летняя пожилая соседка генеральную уборку не делает, а запаха старости в квартире нет. Поделилась хитростями, как избавилась от него

Годы обходятся с людьми очень жестоко. Чем человек старше, тем больше проблем на него наваливается. Разумеется, это болезни, силы покидают, становится очень трудно уделять время не только чистоте в доме, но и личной гигиене.

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Комментарии
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Фея
Иногда люди плохо пахнут,и не только старики. Кожа пахнет говном ,вонь от дыхания-это зашлакованный кишечник. Такая оказия бывает не только у стариков,но и у молодых. Как это чистить-масса рецептов у целителя Малахова.
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13 час.
Grandad
30-40 мг как прикажете измерять? Или тут просто неграмотность сказывается (автора)?
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9 час.
Семенков Александр
1 столовая ложка вмещает 15±2 мл жидкости 1 десертная ложка - 10±2 мл 1 чайная ложка - 5±1 мл
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3 час.

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