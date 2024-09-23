За выходные в Крыму спасли 15 человек

За выходные в крымских горах произошло десятки происшествий, за это время специалистам удалось уберечь от беды 15 человек, в том числе спасти пятерых детей, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций РК.
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