Нижегородская правда

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентин
    выродки падонки и мразота! шлют все чо угодно тока не то шо заказывали вещи приходят без гигиенических наклеек с брао...Семь пунктов выда...
  • Нина
    Уж сколько лет твердят о таком виде мошенничества всем, по "ящику" ежедневно, а "воз и ныне там"... Милые наши старик...Коллекторы террор...
  • Нина Генонова
    В городе те же проблемыПочтовые отделени...

Замгубернатора представил в Госдуме меры поддержки нижегородских участников СВО и их семей

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в совещании комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ по вопросам правовой поддержки мобилизованных и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх