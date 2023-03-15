Замгубернатора представил в Госдуме меры поддержки нижегородских участников СВО и их семей

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в совещании комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ по вопросам правовой поддержки мобилизованных и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в совещании комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ по вопросам правовой поддержки мобилизованных и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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