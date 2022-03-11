Moody’s снизило рейтинг 12 российских регионов до околодефолтного

Также «околодефолтной» признана ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске, Волгограде, Московской области, Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском АО, Чувашии, Краснодарском крае, Красноярском крае, Коми, Самарской и Омской областях.