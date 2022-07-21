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Деджонте Мюррэй: «Чувствую себя свободным, чувствую, что кому-то нужен»

Защитник «Хоукс» Деджонте Мюррэй продолжил делиться мыслями по поводу обмена из «Сан-Антонио» в клуб из Атланты.

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