Официально: Джервонта Дэвис подерется с Фрэнком Мартином 15 июня

Соперником Дэвиса (29-0) станет американский боксер Фрэнк Мартин (18-0). Поединок состоится 15 июня и станет соглавным событием турнира, который возглавит титульный бой между Александром Гвоздиком и Давидом Бенавидесом.
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