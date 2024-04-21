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Официально: Джервонта Дэвис подерется с Фрэнком Мартином 15 июня

Соперником Дэвиса (29-0) станет американский боксер Фрэнк Мартин (18-0). Поединок состоится 15 июня и станет соглавным событием турнира, который возглавит титульный бой между Александром Гвоздиком и Давидом Бенавидесом.

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