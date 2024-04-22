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Максимальную скорость СИМ в пешеходных зонах могут ограничить до 8 км/ч

Максимальную скорость СИМ в пешеходных зонах могут ограничить до 8 км/ч

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов (в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках) до 8 км/ч.

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