Пропала: Кристина Асмус перестала выходить на связь

Каждый день Кристина Асмус получала сообщения от подписчиков в популярной социальной сети с вопросом о том, почему она пропала из соцсетей и перестала выходить с ними на связь, ведь раньше она активно вела аккаунт – делилась кадрами в ежедневном режиме, отвечала на вопросы поклонников и так далее.