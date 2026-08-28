Исландия проведет референдум о переговорах с ЕС 29 августа

Исландия готовится к референдуму 29 августа о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. Две из трех оппозиционных партий выразили готовность поддержать правительство в переговорах, если жители страны проголосуют за европейскую интеграцию.
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