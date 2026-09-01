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Грушко: у России нет ни причин, ни необходимости нападать на страны НАТО

Грушко: у России нет ни причин, ни необходимости нападать на страны НАТО

У России нет ни причин, ни планов, ни необходимости нападать на страны НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает «Интерфакс».

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