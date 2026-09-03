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Китайская CXMT заняла уже 10% рынка DRAM в денежном выражении

Китайская CXMT заняла уже 10% рынка DRAM в денежном выражении

Год назад было 4% Согласно данным аналитиков Counterpoint, китайская компания CXMT по итогам прошлого квартала заняла уже 10% рынка DRAM в денежном выражении.

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