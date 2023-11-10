Майкл ван де Поппе ожидает коррекции криптовалюты Bitcoin после сильного роста

Последние несколько недель оказались весьма успешными для первой криптовалюты. Вчера курс Bitcoin успешно преодолел психологический и технический уровень сопротивления на отметке $36 000 и продолжил наращивать свои позиции.
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