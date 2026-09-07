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Рамблер

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Лоза высмеял заявление ООН о Земле

Лоза высмеял заявление ООН о Земле

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН), призывающую перейти на картографическую систему, которая точнее отражает настоящие размеры Африки и других континентов.

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