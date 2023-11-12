Владимир Путин посетил современный онкоцентр: самое важное

В понедельник Еврокомиссия начнет обсуждать новый, 12 пакет санкций против России. Наши алмазы, а также уран и атомные технологии они попытаются помешать экспортировать из России, но наверняка, будут ограничения и по поставкам товаров в нашу страну.
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