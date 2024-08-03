Глава Пентагона аннулировал сделку с организаторами терактов 11 сентября

Соглашение с тремя обвиняемым было достигнуто 31 июля.фото: wikipedia.org/NOAA--> Глава Минобороны США Ллойд Остин отменил досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Пентагона.