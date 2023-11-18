Девять тысяч квартир в новостройках приобрели в Петербурге за октябрь

Аналитики отметили рост спроса на покупку недвижимости на 30% по сравнению с октябрём прошлого года. Девять тысяч сделок по покупке квартир на первичном рынке недвижимости Петербурга было заключено за октябрь.
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