В Авдеевке началась работа по учету мест стихийных захоронений

И погибших Сбор информации о стихийных захоронениях идет в Авдеевке, действия по эксгумации тел начнутся после улучшения ситуации с обстрелами, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, пишет ТАСС.
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