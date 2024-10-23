Бывший сотрудник полиции из Самары был осужден за дачу взятки в размере 64 тысяч рублей

Бывший сотрудник полиции в Самаре осужден за получение взятки. По версии следствия, женщина, занимавшая должность начальника миграционного управления, с июня по декабрь 2022 года получила от гражданина 64 тысячи рублей в качестве взятки.
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