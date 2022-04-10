Аллан Тейлор победил Рики Уолдена в третьем квалификационном раунде Чемпионата Мира 2022

Аллан Тейлор победил Рики Уолдена со счетом 6-4 и вышел в четвертый квалификационный раунд Чемпионата Мира по снукеру 2022, сообщает World Snooker Аллан Тэйлор (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Аллан Тэйлор находится в шаге от своей дебютной поездки в Крусибл после победы над одним из лучших отборочных игроков посева Чемпионата Мира по снукеру 2022 Рики Уолдена со счетом 6-4 в Английском институте спорта.