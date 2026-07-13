Мали: По меньшей мере 30 солдат были убиты и еще 60 получили ранения в Анефисе, регион Кидаль, в то время как военные заявили, что более 1000 боевиков были ранены или убиты в вооруженных столкновениях между боевиками Фронта освобождения Азавада (ФЛА) и Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (ДНИМ) и правительственными войсками и российскими солдатами по состоянию на 10 июля.
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