Пора на дачу: В Госдуме напомнили об ответственности за заброшенные участки

Депутат Гаврилов в разговоре с РИА Новости предостерёг дачников от ненадлежащего ухода за участкамиВладельцы земельных участков, как сказано в законопроекте Росреестра, в течение 3 лет с момента приобретения должны начать работы по их использованию.
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