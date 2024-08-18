Пора на дачу: В Госдуме напомнили об ответственности за заброшенные участки

Депутат Гаврилов в разговоре с РИА Новости предостерёг дачников от ненадлежащего ухода за участкамиВладельцы земельных участков, как сказано в законопроекте Росреестра, в течение 3 лет с момента приобретения должны начать работы по их использованию.