Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    а депортировать тех что уже понаехали ? как быть с теми личинками мастурбеков кто уже заполнил наши детские сады и шк...Семьям мигрантов ...
  • Михаил Мамонов
    мало - ничтожно мало ... их в россии уже миллионы .Более 200 мигрант...
  • Михаил Мамонов
    но лучше бы цыфры выдворений были с тремя и более нулями ...250000 и более. вот тогда народ россии и скажет вам спасибо250 мигрантов лиш...

Пора на дачу: В Госдуме напомнили об ответственности за заброшенные участки

Пора на дачу: В Госдуме напомнили об ответственности за заброшенные участки

Депутат Гаврилов в разговоре с РИА Новости предостерёг дачников от ненадлежащего ухода за участкамиВладельцы земельных участков, как сказано в законопроекте Росреестра, в течение 3 лет с момента приобретения должны начать работы по их использованию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх