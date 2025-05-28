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ВСУ обкатали схему для запуска «Таурус» вглубь России

ВСУ обкатали схему для запуска «Таурус» вглубь России

Массированными атаками беспилотников противник не только пытается запугать население Московского региона, но и, возможно, хочет обкатать на будущее схему запуска дальнобойных ракеты вглубь территории России.

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