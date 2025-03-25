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Киев может не получить 500 тысяч снарядов в случае смены власти в Чехии

Киев может не получить 500 тысяч снарядов в случае смены власти в Чехии

www.globallookpress.com/Aimee Dilger/Keystone Press Agency Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут лишиться 500 тысяч снарядов от Чехии, если оппозиционное движение ANO во главе с бывшим премьером страны Андреем Бабишем вернется к власти в республике, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью изданию The Financial Times (FT).

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