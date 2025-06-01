Гладков: В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибла женщина Обложка © Life.ru / Шедеврум В результате прямого попадания снаряда Вооружённых сил Украины (ВСУ) в частный дом в посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области погибла женщина.
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