Диетолог Макиша раскрыла правду о пользе масла для нашего организма

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Масло содержит жиры, необходимые для правильной работы нашего тела. Какое масло является незаменимым продуктом в нашем рационе, объяснила «ФедералПресс» врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии