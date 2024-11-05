Петербуржцев начнут уведомлять о сборе и вывозе снега в зоне платной парковки

Горожан также предупредят о сбросе наледи с крыш. Автомобилистов Северной столицы вскоре начнут информировать об адресах предстоящей уборки снега в зоне платной парковки в центре города, а также о сбросе наледи с крыш.
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