Семьи пропавших без вести в зоне СВО 130 тысяч раз связывались с Красным Крестом

Глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско–украинским конфликтом Международного комитета Красного Креста Жером Кассу рассказал, что семьи пропавших без вести в зоне СВО за все время 130 тысяч раз связывались с организацией.
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