Учёные из Германии и Копенгагена выяснили, что эффект йо-йо, связанный с потерей и повторным набором веса, увеличивает риск ожирения у людей с нормальной массой тела.
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