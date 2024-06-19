Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на КипреНесколько дней назад, на встрече с главредами крупных иностранных информационных агентств, президент России прокомментировал разрешение западных государств в отношении киевского режима по нанесению ударов поставляемым оружием по территории Российской Федерации.