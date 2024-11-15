Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных колес в Дубенском районе

В дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 42-летняя жительница поселка Дубовка. Женщина рассказала, что с её автомобиля "ВАЗ-21102", припаркованного на территории гаражного кооператива, украли два колеса на литых дисках.
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