Режим КТО отменили в Махачкале и Дербенте после двойного теракта

Жертвами терактов в Махачкале и Дербенте стали 20 человек.Pr Scr vk.com/nakgov--> Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась, террористы ликвидированы, сообщает 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК).
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