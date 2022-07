IT

Как пишет CNBC, юрист Илона Маска Майк Ринглер направил в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) письмо, в котором уведомил о том, что миллиардер отказывается от покупки Twitter за 44 миллиарда долларов.