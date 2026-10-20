“Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is set to meet with U.S. special envoys on Tuesday after President Donald Trump aimed a fresh spate of criticism at the wartime leader,” CNBC reports.
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