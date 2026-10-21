Российский теннисист Андрей Рублев во время матча на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), 25 мая 2026 года © Guglielmo Mangiapane/ReutersРоссийский теннисист Андрей Рублев по ходу матча второго круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате позволил себе выругаться с использованием нецензурной лексики в одном из розыгрышей.
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