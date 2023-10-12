«Нива» насмерть сбила женщину-пешехода на Толмачевском шоссе

Женщина переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В Новосибирске сегодня утром, 12 октября, водитель «Нивы» насмерть сбил женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
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