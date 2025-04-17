Through General Molchanov - to Judge Chernov: Budarin predicted problems

The criminal case of the former head of the Krasnodar Regional Court, Alexander Chernov, who resigned in 2019 after the scandalous revelations of the "golden judge" Khakhaleva, may attract other defendants.
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