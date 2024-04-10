Принцессы – жертвы короны. Какие тайны скрывает Лондон?

Странная пропажа Кейт Миддлтон потянула за собой череду разоблачений королевской семьи. Тут же пошли разговоры о тайной оккультной секте и о том, что принцесса Уэльская удостоена трагичной участи принцессы Дианы, погибшей в 1997 году в автокатастрофе.