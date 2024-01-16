Вам не нравится промышленный импорт негров в Россию? Рожайте, или молчите

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Пусть они будут лучше в своих странах за Путина и там борются и со своими властями и с голодом и с устройством жилья . Дайте своим людям пожить в том , что сами построили наконец . А Путину к своему народу повернуться бы не мешало . . Надо понять , что показушно делая что-то для одного человека , это не есть делать для всего общества . Никогда не занимавшись хозяйством трудно понять об его устройстве . Начните с цен на товары широкого потребления , жилья , воскресите бесплатную медицину . Иначе Вы никогда не станете своим великим руководителем . Что происходит сейчас , это насилие над народом . Готов ответить за каждое своё сказанное слово.