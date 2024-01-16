Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вам не нравится промышленный импорт негров в Россию? Рожайте, или молчите

Вам не нравится промышленный импорт негров в Россию? Рожайте, или молчите

AFTERSHOCK На днях, 9 января, представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед заявил о том, что кенийские власти планируют направить в Россию крупную партию своего населения, которое будет использоваться в качестве рабочей силы.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пусть они будут лучше в своих странах за Путина и там борются и со своими  властями и с голодом и с устройством жилья . Дайте своим людям пожить в том , что сами построили наконец .  А Путину к своему народу повернуться бы не мешало . . Надо понять , что показушно делая что-то для одного человека , это не есть делать для всего общества . Никогда не занимавшись хозяйством трудно понять об его устройстве . Начните с цен на товары широкого потребления , жилья , воскресите бесплатную медицину . Иначе Вы никогда не станете своим великим руководителем . Что происходит сейчас , это насилие над народом . Готов ответить за каждое своё сказанное слово.
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Я
Яна
С кем дружим, теми и пополняемся. Ничего удивительного. Работы всем хватит.
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11 час.
ВФ
Владимир Фердман
А сам посмотреть не можешь, дебил хренов
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